روسيا تدعو السلطات المؤقتة البوليفية للعمل على توحيد المجتمع

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعو سلطات بوليفيا المؤقتة للعمل على توحيد المجتمع وليس التحريض على العداوة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نحث السلطات البوليفية المؤقتة على طرح جدول أعمال توحيدي وتعزيز توحيد المجتمع وعدم التركيز على التحريض على الكراهية ولكن وفقا لما قلته بالضبط. وبهذه الطريقة فقط يمكن للبلاد، أن تتغلب على الاختبار الصعب الذي حلّ بها " .

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن روسيا مهتمة بأن تكون أمريكا اللاتينية مستقرة ومستدامة سياسياً واقتصادياً، بما في ذلك بوليفيا .

وأضافت زاخاروفا "(بوليفيا) التي تربطنا بها تاريخياً روابط الصداقة وعلاقات التعاون متبادل المنفعة".

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، أن الوضع في بوليفيا يعاني من انعدام السلطة، ويذكر بليبيا، مع أنه لا يوجد غزو مباشر من الخارج، لكن البلاد على وشك الفوضى، وهذه إشارة خطيرة.

وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".