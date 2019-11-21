 مشادة كلامية عنيفة بين وزير الداخلية التركي ونائب معارض في البرلمان... بالفيديو

وقعت مشاجرة كلامية بين وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ونائب حزب "السعادة" المعارض عن إسطنبول، جهان جير إسلام، أثناء انعقاد لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي.

وساد اجتماع لجنة الخطة والموازنة التركية حالة من التوتر، خلال إجابة صويلو على أسئلة النواب الأتراك، وذلك خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية لعام 2020. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "تركيا الآن".

وتوجه جير إسلام إلى الوزير سليمان صويلو، قائلا "أنتم تعتقلون من لم تستطيعوا إسكاتهم"، ليسود قاعة لجنة الخطة والموازنة حالة من التوتر، خاصة من نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الحركة القومية" الموالي له.

وعلى خلفية هذا التصريح، اتهم نواب الحزبين التركيين، جهان جير إسلام، بالتظاهر والاستفزاز، في وقت اعترض وزير الداخلية سليمان صويلو، حدة إسلام، في الحديث.

ووجه صويلو سباب من الشتائم إلى جير إسلام، قائلا:

لا تقل أدبك. أنت رجل عديم التربية. أنت استفزازي. أنت دائما ما تخون الجمهورية التركية، أنت خائن. والجميع يعرف أنك استفزازي.

ووسط حالة من الهرج والمرج، حاول أعضاء حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" ومعهم أعضاء حزب "الشعب الجمهوري" المعارض تهدئة سليمان صويلو، وبعد تهدئته، واصل الوزير الإجابة على أسئلة النواب عقب المشاجرة.