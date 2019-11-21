خبير: تركيا لن تستأنف عملياتها العسكرية في سوريا

صرح المحلل السياسي التركي، أيدين سيزير، اليوم الخميس، أن تركيا لن تستأنف العملية العسكرية شمالي سوريا في المستقبل القريب، موضحا أن تصريحات أنقرة بشأن استمرارها، تستهدف الجمهور الداخلي.

أنقرة – سبوتنيك. وقال سيزير، لوكالة "سبوتنيك" "هذه التصريحات موجهة لجمهور الداخل. الآن لا نتحدث عن استئناف العملية. مثل هذه التصريحات ليس فقط فيما يتعلق بروسيا بل وأيضا بالولايات المتحدة الأمريكية - هذه للسياسة الداخلية".

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا، في حال عدم وفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما، المتعلقة بسحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة، فيما أكدت السلطات التركية للسفير الروسي لدى أنقرة، عدم وجود خطط لاستئناف العملية التركية شمالي سوريا "نبع السلام".

يذكر أن العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، توقفت عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمدينة سوتشي الروسية، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى تسيير دوريات روسية تركية مشتركة شمالي سوريا، في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.