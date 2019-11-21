الجيش الإيراني ينفذ مناورات تحاكي الدفاع عن الخليج ومضيق هرمز

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، عن إجراء مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98" في شمال شرقي إيران.

قال قائد الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، إنه ستجري مناورات مشتركة للدفاع الجوي الإيراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 98" في منطقة سمنان العامة الواقعة شمال شرقي إيران؛ بحسب وكالة "تسنيم".

وأضاف صباحي، أن "منطقة المناورات المشتركة للدفاع الجوي هي محاكاة لمنطقة الخليج ومضيق هرمز ".

وأوضح أن "هذه المناورات تهدف إلى الإرتقاء بالجهوزية القتالية وتعزيز قدرات الدفاع الجوي للقوات المسلحة في ظروف قريبة من القتال الحقيقي وفي منطقة بمساحة 416 ألف كيلومتر مربع في شمال شرق إيران".

وأشار قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني إلى أن "جميع المعدات والأنظمة التي يتم استخدامها للكشف وتحديد الهوية والاشتباك في منطقة الخليج ومضيق هرمز ستشارك في المناورات".

وذكر أنه "سيتم في هذه المناورات استخدام مختلف أنواع المنظومات الصاروخية والرادارية المنخفضة والمتوسطة والبعيدة المدى لمواجهة التهديدات الجوية".