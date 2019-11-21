بيلوسي: ترامب استخدم مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية والأدلة واضحة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إن هناك أدلة واضحة على أن دونالد ترامب استخدم مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية خاصة به وقوض الأمن القومي، حيث يواصل المشرعون تحقيقهم في مقاضاة الرئيس الجمهوري.

وحسب "رويترز" أكدت بيلوسي، في حديثها في مؤتمر صحفي أسبوعي منتظم، أن الأمر متروك للجنة الاستخبارات في مجلس النواب لتحديد كيفية المضي قدماً في التحقيقات التي يقودها الديمقراطيون، مضيفة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتقصير.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، بأنها مجنونة، مشيرا إلى أنها تريد تغيير النظام الانتخابي في البلاد، خوفا من فوزه، إذا تم ترك القرار للناخب الأمريكي.

وشبه الرئيس الأمريكي محاولات عزله، التي تقودها بيلوسي داخل الكونغرس، بقصة "مطاردة الساحرات"، التي كانت تنطوي على مطاردات هيستيرية، لبعض الأشخاص بدعوى استجوابهم، في أوروبا في الفترة ما بين القرن الخامس عشر والثامن عشر الميلادي، والتي تحولت إلى مصطلح سياسي يطلق على الاستجوابات العلنية، التي تمارس ضد قادة سياسيين لإضعافهم".

ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 يوليو/ تموز لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020.