تلفزيون: المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو في مزاعم فساد

قرر المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال في مزاعم فساد.

ونشرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن مندلبليت قرر توجيه الاتهام لنتنياهو، في قضايا فساد، أرقام 1000، و2000، و4000.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد.

היועמ"ש החליט להעמיד לדין את רה"מ @netanyahu. אלה האישומים:



תיק 4000:

נתניהו: לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים

שאול ואיריס אלוביץ': מתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה



תיק 2000:

נתניהו: מרמה והפרת אמונים



מוזס: הצעת שוחד והבטחת שוחד



תיק 1000:

נתניהו: מרמה והפרת אמונים — ערוץ כנסת (@KnessetT) November 21, 2019

وقال بيان من وزارة العدل الإسرائيلية إن المدعي العام، أفيخاي مندلبليت سيعلن القرار النهائي حول مدى توجيه اتهام لنتنياهو من عدمه.

وتتمحور القضية المعروفة إعلاميا بـ"الملف 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال.

תיק 2000: רה"מ יואשם במרמה והפרת אמונים; מוזס - בשוחד • @aviadglickman עם כל הפרטים >> https://t.co/AYua2cHFuB pic.twitter.com/WfpSsgyO5t — חדשות 13 (@newsisrael13) November 21, 2019

وتدور الشبهات حول أن نتنياهو عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل هدايا وامتيازات، فيما "القضية 2000" تتعلق بمساومة نتنياهو، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".