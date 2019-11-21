قائد أمريكي مهدد بالعزل بعد التقاطه صور بجانب جثة معتقل عراقي

أعلنت المتحدثة باسم القوات الخاصة في البحرية الأمريكية، تمارا لورانس، أنها تعمل على إجراءات لعزل ضابط أمريكي رفيع بعد التقاطه صور بجانب جثة معتقل عراقي.

وقالت لورانس أنه تم تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء، ستعمل على تقديم توصية بعد دراسة ملف القضية، لأخذ قرار بشأن الضابط الأمريكي والقائد في القوات الخاصة، إدوارد غالاغر، المدان بالتقاط صور بجانب جثة معتقل عراقي.

وستعقد جلسة اتخاذ القرار في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، لكن القرار النهائي سيكون بيد القيادة البحرية في واشنطن.

وكان القائد الأمريكي قد حصل على حكم بالبراءة بعد اتهامه بقتل أسير مصاب بطعنه في العنق وإطلاق النار على مدنيين، لكنه أدين بالتقاط الصور، ووصفت فعلته تقوض "النظام السليم والانضباط" وتضع "وصمة على القوات المسلحة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد ألغى يوم الجمعة الماضي، قرار المحكمة بإنزل رتبته وتخفيض أجره وحرمانه من أجر شهرين، وسمح له بالتقاعد هذا العام مع معاش كامل.

ويواجه ثلاثة قادة آخرين اتهامات منفصلة قد تتسبب بعزلهم عن القوات البحرية الأمريكية، لكن لم تصدر الأحكام بحقهم بعد، بحسب وكالة "رويترز".