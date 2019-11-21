مصرع طيارين أمريكيين في طائرة حربية أثناء تدريب في أوكلاهوما

أعلنت قاعدة فانس الجوية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل طيارين أمريكيين في حادث طائرة.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت القاعدة في بيان رسمي لها: "قتل اثنان من طياري سلاح الجو الأمريكي في حادث طائرة اليوم".

وأضافت أن الحادث وقع صباح اليوم، أثناء قيام الطائرة بمهمة تدريب.

ولم يكشف سلاح الجو الأمريكي، عن نوع الطائرة التي تأثرت في الحادث، لكنه قال إن فريق التحقيق سيفتح تحقيقا بشأن الحادثة.

وأضاف أن أسماء الطيارين القتلى سيتم نشرها بعد إبلاغ عائلاتهم.

وكانت حادثة مشابهة قد وقعت في شهر نيسان/ أبريل، عندما قتل طياران اثنان من قوات مشاة البحرية الأمريكية، بعد تحطم مروحيتهما في ولاية أريزونا.

وذكرت مشاة البحرية الأمريكية في بيان، إن الطيارين كانا يقومان "بمهمة تدريب روتينية" باستخدام مروحية من طراز "إيه اتش-17 فايبر"، عندما سقطت بالقرب من مدينة "يوما".