تقرير: أصيب أكثر من 6 آلاف إنسان بالألغام والذخائر غير المتفجرة في عام 2018

أصيب نحو 6,9 ألف شخص من الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة في عام 2018، بحسب تقرير صادر عن الحركة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد نشر اليوم الخميس.

جنيف - سبوتنيك. وجاء في التقرير، في عام 2018، قتل 3059 شخصا وجرح 3837 آخرون من الألغام والذخائر غير المنفجرة في العالم.

وحتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من هذا العام، ما زالت 59 دولة تمتلك ألغاما مضادة للأفراد أو ذخائر غير منفجرة، على وجه الخصوص، استخدمت هذه الأسلحة بنشاط العام الماضي في أفغانستان ونيجيريا واليمن.

ويوجد أكبر عدد من الألغام في أفغانستان وأنغولا والبوسنة والهرسك وكمبوديا وتشاد وكرواتيا والعراق وتايلاند وتركيا واليمن وأذربيجان ومناطق الصحراء الشرقية.

في الوقت نفسه، على مدى السنوات الخمس الماضية، تمكنت الجزائر وبوروندي وموريتانيا والجبل الأسود وموزامبيق بالكامل من تفكيك الألغام والذخائر غير المنفجرة.