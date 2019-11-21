قبرص تنقذ 120 مهاجرا سوريا قبالة سواحلها

وبحسب الشرطة القبرصية، تم رصد المركب، أمس الأربعاء، على بعد 11 كم من السواحل القبرصية الجنوبية الشرقية، وتمت متابعة المركب إلى الجنوب الشرقي في منطقة كاب غريكو.
وتم نقل المهاجرين من قبل السلطات المختصة في قبرص إلى مركز قريب من العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وبحسب تصريحات المهاجرين فقد دفع كل فرد منهم 4 آلاف دولار للمهربين ليتمكنوا من الفرار.
وتبلغ نسبة المهاجرين السوريين في جزيرة قبرص 26%، وكان قد وصل إليها بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري حوالي 7 آلاف مهاجر، وينتظر أكثر من 15 ألف شخص دراسة ملفات لجوئهم، بحسب "سكاي نيوز".
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