قبرص تنقذ 120 مهاجرا سوريا قبالة سواحلها

انقذت الشرطة القبرصية 120 مهاجرا سوريا بعد أن رصدت مركبهم على بعد قبال السواحل القبرصية.

وبحسب الشرطة القبرصية، تم رصد المركب، أمس الأربعاء، على بعد 11 كم من السواحل القبرصية الجنوبية الشرقية، وتمت متابعة المركب إلى الجنوب الشرقي في منطقة كاب غريكو.

وكان على متن المركب ، الذي انطلق من مدينة مرسين جنوب غربي تركيا، 14 طفلا دون مرافقة وثلاث نساء، بمجمل الركاب البالغ عددهم 120 راكبا والذين تكدسوا داخل المركب الصغير.

وتم نقل المهاجرين من قبل السلطات المختصة في قبرص إلى مركز قريب من العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وبحسب تصريحات المهاجرين فقد دفع كل فرد منهم 4 آلاف دولار للمهربين ليتمكنوا من الفرار.

وتبلغ نسبة المهاجرين السوريين في جزيرة قبرص 26%، وكان قد وصل إليها بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري حوالي 7 آلاف مهاجر، وينتظر أكثر من 15 ألف شخص دراسة ملفات لجوئهم، بحسب "سكاي نيوز".