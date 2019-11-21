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21:59 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند في شهادته أمام التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون تمهيدا لعزل ترامب

    مفاجأة... تفاصيل مكالمة جديدة تضعف موقف ترامب وتهدد بقاءه في الحكم

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
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    كشف مستشار الشؤون السياسية في السفارة الأمريكية في أوكرانيا ديفيد هولمز، الحديث الذي دار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سونلاند بشأن أوكرانيا.

    وقال هولمز، إن "سوندلاند، أكد لترامب، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس مستعدا فحسب لفتح تحقيق بشأن شركة "بوريزما"، بل وأيضا بتنفيذ جميع ما يطلب منه".

    وأضاف هولمز، اليوم الخميس، في جلسة استماع للكونغرس "لقد استفسر ترامب منه عما إذا كان زيلينسكي في أوكرانيا أم لا. فأجابه بأنه في أوكرانيا. وسأل (ترامب) عما إذا كان سيجري تحقيقا. فأكد سوندلاند له أن الرئيس الأوكراني مستعد لفعل ذلك، سيفعل كل شيء تطلبونه".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Doug Mills
    أول تعليق من ترامب على شهادة السفير الأمريكي في الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
    وأكد هولمز في شهادته أن "المحادثة التلفونية بين ترامب وسونلاند كانت مسموعة بشكل جيد، لأنه كان يتحدث بصوت عال، مشيرا أنه ليس لديه شك في أن الصوت الذي كان على الهاتف هو صوت الرئيس ترامب".

    وكشف هولمز أنه سأل سوندلاند بعد المكالمة عن ماذا يدور في رأس ترامب بشأن أوكرانيا، فأجابه بأن "ترامب لا يهتم بأوكرانيا إلى حد كبير. إنه يهتم بشيء أكبر".

    وعقدت لجنة الاستخبارات الأمريكية بمجلس النواب، جلسة استماع مفتوحة للأسبوع الثاني من أجل مساءلة المسؤولين السابقين والحاليين، حيث بدأ الديمقراطيون جلسة مساءلة بشأن الرئيس ترامب، مشتبهين أنه قد أخر المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مقابل إجراء تحقيق ضد خصمه السياسي - مرشح الرئاسة جو بايدن.

    وخلال جلسة المساءلة، قال سوندلاند إن إذابة جليد المساعدات المقررة لأوكرانيا، واجتماع ترامب مع زيلينسكي، مرتبطان ببدء التحقيق بأنشطة نائب الرئيس السابق، جو بايدن وابنه هانتر بايدن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ترامب نفى في حديث معه وجود مثل هذه الصلة.

    هذا وبدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، سلسلة جلسات تاريخية علنية في إطار التحقيق المتعلق بإمكان عزل الرئيس دونالد ترامب للنظر في الاتهامات الموجهة باستغلال السلطة. وممارسته الضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من خلال دفعه للتحقيق مع خصمه السياسي في الانتخابات الأمريكية المقبلة، نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي عمل ابنه هانتر بايدن لدى شركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا، فيما أكد ترامب أنه دعا السلطات الأوكرانية لمحاربة الفساد فقط.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, عزل ترامب, فلاديمير زيلينسكي, ترامب, أوكرانيا, أمريكا
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