مسؤول أمريكي: على تركيا أن تدمر "إس-400" أو تعيدها أو تتخلص منها بأي طريقة

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن تركيا في حاجة "للتخلص" من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز الأزمة مع واشنطن.

أضاف المسؤول في إفادة للصحفيين "هناك فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، بحاجة إما لتدمير "إس-400" أو إعادتها أو التخلص منها بطريقة ما".

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أنه "على دراية بتعليقات أردوغان الأخيرة".

وتابع قائلا "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدما وإما التخلص من صواريخ إس-400 بأنفسهم". بحسب "رويترز".

وأكد أن "فرض عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما".

وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة " إس-400 " إذ تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وإنها تمثل تهديدا لطائراتها الشبح المقاتلة من طراز إف-35.

وفي وقت سابق هذا العام، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج طائرات "إف-35" المقاتلة لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية وحذرت من فرض عقوبات وإن لم تفعل بعد.

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في اجتماع وصفه ترامب بأنه "رائع". لكن لم يتضح ما إذا كان البلدان الحليفان في حلف الأطلسي حققا أي تقدم في أزمة "إس-400".

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، قال ترامب لأردوغان إن أنقرة بحاجة للتخلص من منظومة "إس-400" وإن الولايات المتحدة في المقابل مستعدة لبيع صواريخ باتريوت الأمريكية لأنقرة.

لكن أردوغان قال لدى عودته إلى أنقرة إنه أبلغ ترامب بأن تركيا لن تتخلى عن المنظومة الروسية وعزا ذلك إلى العلاقات القوية مع موسكو.