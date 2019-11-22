بومبيو يطالب الإيرانيين إرسال صور "القمع" لمحاسبة المتورطين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن واشنطن ستكشف الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني بحق المحتجين وستعاقبه عليها.

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، قال بومبيو: "لقد طلبتُ من المحتجين الإيرانيين إرسال مقاطع الفيديو والصور والمعلومات التي توثق قمع النظام للمحتجين".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستكشف (الانتهاكات) وستفرض عقوبات عليها".

I have asked the Iranian protestors to send us their videos, photos, and information documenting the regime’s crackdown on protestors. The U.S. will expose and sanction the abuses. https://t.co/korr5p0woA — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 21, 2019

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ الجمعة الماضية، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.