الولايات المتحدة تتهم مواطن صيني بسرقة أسرار تجارية

وجهت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس الاتهام إلى مواطن صيني كان يعمل لحساب شركة "مونسانتو" قبل أن تشتريها شركة باير بسرقة أسرار تجارية لصالح الصين.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة في بيان أن مسؤولين اتحاديين القوا القبض على هايتاو شيانج (42 عاما)، الذي عمل لحساب مونسانتو من عام 2008 حتى 2017، في مطار أمريكي قبل أن يستقل رحلة إلى الصين وبحوزته برامج زراعية محمية بحقوق العلامة التجارية.

ولم يرد محامي شيانج على طلب للتعليق.

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوطا على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.

وتسبب ذلك في تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.