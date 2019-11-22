"سفينة تجسس" روسية تتوارى عن بصر القوات الأمريكية

و"اختفت" السفينة الروسية عندما سارت على مقربة من شواطئ أمريكا الشمالية.

وتعد سفينة "يانْتار" من وحدات البحث العلمي، ولكنها أثارت قلق القيادة العسكرية الأمريكية لوجود شبهة احتوائها على أجهزة تجسس.

وتظهر سفينة "يانْتار" بين الفينة والأخرى في أماكن وجود كابلات الاتصالات البحرية، حسب Forbes. وعلى سبيل المثال ظهرت هذه السفينة في البحر المتوسط في عام 2016 عندما أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن فصل الإنترنت لمدة 10 أيام بسبب إصلاح كابل الاتصالات البحرية. وبعد شهر أتت السفينة الروسية إلى الخليج. وبعد ذلك أعلِن عن فصل الإنترنت في كابل بحري تابع لشركة GBI.

ودخلت سفينة "يانْتار" إلى حيز الخدمة في عام 2015. وتم تجهيزها بروبوتيْن غواصين يعرفان بـ"روس" و"كونسول" يقدر كل منهما على الغوص إلى عمق 6 كيلومترات. ويمكنها أيضا أن تستخدم غواصة الأعماق "مير".

وبالإضافة إلى ما تحمله أو يمكن أن تحمله سفينة "يانْتار" تملك روسيا غواصات أعماق من نوع "لوشاريك". وتشكل هذه الغواصات قوة تحت مائية تفوق قوة العديد من الأساطيل الغربية في نظر Forbes.

وذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن مارشال سلاح الجو البريطاني ستوارت بيتش ادعى إمكانية أن تستخدم روسيا إمكانياتها للتأثير على اتصالات بحرية ذات أهمية قصوى، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تهديدا جديدا لـ"نمط حياتنا".