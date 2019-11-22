سفير الهند بواشنطن: لا أشعر بالضغط من أمريكا على خلفية التعاون الدفاعي بين بلادي وروسيا

قال سفير الهند في واشنطن، هارش واردهان سرينجلا، إنه لا يشعر بالضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية التعاون الدفاعي بين نيودلهي وموسكو.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "لا، لم أشعر بهذا (الضغط). من الواضح أن هناك بعض القضايا التي قد تندرج تحت التعديلات التي أدخلت على قانون "كاتسا" (حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات)، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".

وأشار إلى أن الهند لها الحق في القيام بذلك [التعاون الدفاعي مع روسيا] وفقا لمتطلبات مصالحها الوطنية"، وأعرب عن أمله في التغلب على الصعوبات المحتملة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا العام، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج طائرات "إف-35" المقاتلة لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية وحذرت من فرض عقوبات وإن لم تفعل بعد.

في عام 2018 كانت الولايات المتحدة تصر على تخلي نيودلهي عن خطط شراء أنظمة "إس-400" من موسكو وعلى الرغم من الاعتراف بالعلاقات السابقة بين الهند وروسيا في المجال الدفاعي، لم تستبعد واشنطن فرض العقوبات العقوبات بموجب قانون "كاتسا" ("حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات").

من جانبها شددت قيادة الهند مرارا على أنها تعتبر تطبيق قيود انفرادية ضدها أمرا غير مشروع.

هذا ووقعت روسيا والهند بداية تشرين الأول/أكتوبر 2018، عقدا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي، وتبلغ قيمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي سوف تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.

وتعد روسيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اليوم شريكا رئيسيا للهند في مجال التعاون العسكري التقني.