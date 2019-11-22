إعلام: "انفجار نووي تحت الماء" في بحر الصين الجنوبي

زعمت صحيفة "هال تيرنر راديو شو" الأمريكية أن انفجارا نوويا وقع تحت الماء في بحر الصين الجنوبي.

وحسب الصحيفة، وقع الانفجار على عمق 50 مترا وتراوحت قوته بين 10 و20 كيلو طنا، كما يزعم أن موقع الشبكة العالمية لرصد البيئة سجل تلوثا إشعاعيا.

Oceanographic instruments monitoring the South China Sea have reportedly registered a significant undersea EXPLOSION.



An explosion took place at a depth of... https://t.co/RED5vJ6qvR — ANJAN SENGUPTA (@anjansengupta16) November 21, 2019

ووفقا للمصدر، فإن الغواصات الأمريكية في حالة تأهب في بحر الصين الجنوبي، وهناك احتمال أن إحدى هذه الغواصات قد تعرضت للتلف نتيجة الانفجار.

ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

وتدور النزاعات الإقليمية في بحر الصين بين الفلبين وبروناي وفيتنام وماليزيا والصين على جزر باراسيل وسبراتلي.

وقامت المدمرة الأمريكية وطراد الصواريخ البحرية الأمريكية بمناورات على بعد 12 ميلا من جزر باراسيل عام 2018.

واحتجت الصين على مرور السفن الحربية، لكن البنتاغون أعلن أن مناورات الطراد والمدمرة عبر مضيق تايوان هو أمر شائع.