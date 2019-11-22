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09:38 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أرض جو أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني السنوي في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.

    انطلاق مناورات إيرانية تحاكي الدفاع عن الخليج ومضيق هرمز

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    العالم
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    انطلقت، فجر اليوم الجمعة، مناورات إيرانية تحاكي الدفاع عن الخليج ومضيق هرمز.

    وأكدت وكالة "تسنيم" أن مناورات "المدافعون عن سماء الولاية ثمانية وتسعين" قد انطلقت في شرق إيران، بمشاركة قوات الدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش الإيراني إلى جانب قوات مقر الدفاع الجوي للبلاد.

    مناورات عسكرية لقوات الجيش الإيراني والحرس الثوري في بحر عمان
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    وعزت الوكالة إجراء المناورات إلى اختبار مرونة الدفاع الجوي والنهوض بمستوى مهارات الطاقات الشابة في استخدام المنظومات المحلية الصنع.

    وأعلن قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، بأن منطقة المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" في شمال شرق ايران، هي محاكاة لمنطقة الخليج ومضيق هرمز.

    وأشار العميد صباحي فرد إلى أن المناورات تجري على مساحة 416 ألف كيلومتر مربع في المنطقة العامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران.

    وقال صباحي فرد:

    إن المرحلة الأولى لهذه المناورات تشمل كشف وتحديد أهداف العدو المفترض، وفي مرحلة لاحقة اشتباك المنظومات الموجودة في ساحة المناورات مع الأهداف المحددة. وفي ضوء الخطط المرسومة سيتم في هذه المناورات اختبار أصعب الظروف القتالية وأكثرها واقعية.

    ونوه العميد صباحي فرد إلى أن أحد الأهداف الإيرانية من هذه المناورات هو اختبار القدرات القتالية للدفاع الجوي، حتى لا يمكن اختراق سماء البلاد والتي تعد ضمن خطوط إيران الحمراء.

    ومن المفترض أن يستخدم في هذه المناورات الإيرانية الأسلحة والمنظومات الوطنية الصنع والحديثة، والتي تعد ضمن أرقى تكنولوجيات الدفاع الجوي في العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    الخليج, مضيق هرمز, الجيش الإيراني
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