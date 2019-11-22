تدريبات أمنية مفاجئة في مطار بن غوريون

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن السلطات الإسرائيلية تجري في هذه الساعة تدريبات مفاجئة في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.
מחר: תרגיל ביטחוני בנתב”ג https://t.co/Py3nsuJxgW pic.twitter.com/yYNHTuZ6eS— MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) November 21, 2019
وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن التدريبات تجري بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ستغلق خلالها صالة الركاب رقم 1، على أن تحول حركة الركاب إلى الصالة رقم 3.
وأفادت القناة العبرية بأن أمن مطار بن غوريون قد شدد على الركاب وحركة المرور بداخله ومن الممكن سماع دوي انفجارات، وبأن حركة مرور السيارات والمركبات الأمنية ستكون كثيفة، خاصة في صالة الركاب الأولى.
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