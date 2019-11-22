تدريبات أمنية مفاجئة في مطار بن غوريون

كشفت قناة عبرية، فجر اليوم الجمعة، النقاب عن تدريبات إسرائيلية مفاجئة في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن السلطات الإسرائيلية تجري في هذه الساعة تدريبات مفاجئة في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن التدريبات تجري بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ستغلق خلالها صالة الركاب رقم 1، على أن تحول حركة الركاب إلى الصالة رقم 3.

وأفادت القناة العبرية بأن أمن مطار بن غوريون قد شدد على الركاب وحركة المرور بداخله ومن الممكن سماع دوي انفجارات، وبأن حركة مرور السيارات والمركبات الأمنية ستكون كثيفة، خاصة في صالة الركاب الأولى.