بوليفيا بصدد اعتقال وزيرة سابقة بتهم الفساد وتخزين المولوتوف

أصدرت السلطات البوليفية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق وزيرة الثقافة السابقة، فيلما ألانوكا، بتهم الفساد وتخزين زجاجات مولوتوف.

موسكو- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "باجينا سييتي"، تم إصدار مذكرة الاعتقال بطلب النيابة العامة بعد التحقيق مع سكرتير الوزيرة السابقة.

وقال نائب رئيس الإدارة الخاصة للشرطة، كريستيان سافيدرا: "تم فتح قضية ضد ألانوكا. صدرت عدة مذكرات ونحن الآن قيد تنفيذها".

وأشار المتحدث إلى أنه في الأيام الأخيرة تم العثور في أحد المباني التابعة لوزارة الثقافة على زجاجات مولوتوف، ويشتبه بأن ألانوكا حصلت على مكوناتها وتم تخزينها.

وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".