بعد تجمع المئات… تخوف إسرائيلي من "ثورة" جديدة

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، بأنه في أعقاب تجمع المئات من مؤيدي، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتأييده ودعمه، أمام قضايا الفساد التي اتهمه فيها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس الخميس.

وأوردت القناة العبرية أنه فور الإعلان عن توجيه اتهام رسمي لنتنياهو بالفساد والرشي وخيانة الأمانة، من قبل المدعي العام الإسرائيلي، أو المستشار القضائي، خرج نتنياهو نافيا هذه التهم، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تعني وجود انقلاب عليه وعلى السطة في إسرائيل، ما دفع المئات من مؤيديه وأقاربه إلى التجمع في تل أبيب، مساء أمس، للإعراب عن تأييده ودعمه ورفضهم لتوجيه مثل تلك الاتهامات.

מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו | רה"מ נתניהו: "העיתוי הרגיש ממחיש כמה התהליך הזה נגוע בשיקולים זרים. מה שקרה בתהליך החקירות המזוהם נגדי, בתפירת התיקים, הגיע לשיאו היום" • צפו בדברים pic.twitter.com/JCAVVOMt99 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 21, 2019

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل مرت بيوم تاريخي، أمس الخميس، بعد إعلان المستشار القضائي توجيه التهم لنتنياهو، وخروج بعض أعضاء الكنيست ضده وبعضهم معه، ما أثار حالة من البلبلة السياسية.

وفور توجيه الاتهام ضده، خرج بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، للعلن، وقال إن توجيه اتهام لي يعني محاولة انقلاب ضدي.

ونشر نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الخميس، ذكر من خلالها أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة لكنهم كانوا يلاحقونه.

כתבי האישום נגד נתניהו הם כתם על המורשת שלו - לתמיד. צפו בפרשנות שלי במהדורת @newsisrael13 pic.twitter.com/f6SoTciuku — Barak Ravid (@BarakRavid) November 21, 2019

في وقت طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بالتحقيق مع المحققين في الشرطة الإسرائيلية للتأكد من هذه الملفات الملوثة، التي يقصد بها ملفات الفساد التي اتهمه فيها أفيحاي مندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء الخميس.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" حديث نتنياهو، الذي طالب فيه بإنشاء لجنة مستقلة بخصوص القضايا الموجهة ضده بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال أنه لن يسمح للكذب بأن ينتصر وسيواصل قيادة دولته.

גנץ: "יום עצוב מאוד למדינת ישראל"https://t.co/VKKWvfMZVx — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 21, 2019

وقد سبق أن قرر المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام رسمي لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال في مزاعم فساد.

ونشرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، مساء الخميس، أن مندلبليت قرر توجيه الاتهام لنتنياهو، في قضايا فساد، أرقام 1000، و2000، و4000.

وقال بيان من وزارة العدل الإسرائيلية إن المدعي العام، أفيخاي مندلبليت سيعلن القرار النهائي حول مدى توجيه اتهام لنتنياهو من عدمه.

יום קשה למדינת ישראל. אנחנו צריכים לתת לטחנות הצדק לבצע את עבודתם ולתת לראש הממשלה את ההזדמנות להוכיח את חפותו בבית המשפט. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 21, 2019

وفور الإعلان عن اتهام نتنياهو، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا،" أفيغدور ليبرمان، على اتهام رئيس حكومة تسيير الأعمال بتلقي رشوة والغش وخيانة الأمانة، بأنه يجب منح نتنياهو فرصة لإثبات براءته.

قال ليبرمان عبر تغريدة بموقع "تويتر"، أمس الخميس: "يوم صعب على دولة إسرائيل، علينا أن نفسح للعدالة لتأخذ إجراءاتها ومنح نتنياهو فرصة لإثبات براءته في المحكمة".

גנץ: "יום עצוב מאוד למדינת ישראל"https://t.co/VKKWvfMZVx — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 21, 2019

وتتمحور القضية المعروفة إعلاميا بـ"الملف 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال.

תיק 2000: רה"מ יואשם במרמה והפרת אמונים; מוזס - בשוחד • @aviadglickman עם כל הפרטים >> https://t.co/AYua2cHFuB pic.twitter.com/WfpSsgyO5t — חדשות 13 (@newsisrael13) November 21, 2019

وتدور الشبهات حول أن نتنياهو عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل هدايا وامتيازات، فيما "القضية 2000" تتعلق بمساومة نتنياهو، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".