الشرطة البريطانية تعتقل رجلا في التحقيق بشأن حادثة مقتل 39 فيتناميا

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما من أيرلندا الشمالية، اليوم الجمعة، كجزء من تحقيقها في مقتل 39 شخصا فيتناميا عثر عليهم في مؤخرة شاحنة بالقرب من لندن الشهر الماضي.

وقالت شرطة إسيكس في بيان: "تم اعتقاله للاشتباه في تآمره على تهريب الأشخاص والتآمر للمساعدة في الهجرة غير الشرعية وهو مازال رهن الاحتجاز".

وأضاف البيان، بحسب وكالة "رويترز"، أن الرجل اعتقل في بلدة بيكونسفيلد التي تبعد 25 ميلا إلى الغرب من لندن.

ونشرت الشرطة البريطانية، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أسماء 39 فيتناميا كانت قد عثرت على جثثهم في حاوية شحن بالقرب من لندن الشهر الماضي ومن بينهم ثلاثة صبيان، وقالت إنها تجري مشاورات مع هانوي حول تسليم الجثث.

وقال تيم سميث المسؤول في الشرطة: "كانت هذه عملية مهمة للغاية وعمل فريقنا بجد من أجل أن تكون هناك إجابات لتساؤلات الأسر القلقة التي كانت تخشى أن يكون هناك من أفرادها من هو ضمن من انتهت رحلتهم المأساوية على شواطئنا".

وعثر على الجثث وبينها ثماني جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمس.

ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصا بطريق الخطأ والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال. وألقت الشرطة في فيتنام القبض على عشرة أشخاص لصلتهم بالكارثة.