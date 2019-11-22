وزير خارجية ألمانيا يعارض إخراج السلاح النووي الأمريكي من بلاده

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، أنه ضد إخراج السلاح النووي الأمريكي من ألمانيا، من طرف واحد.

برلين- سبوتنيك. وقال ماس، بحسب وكالة "دي بي ا": "هذا الأمر لن يساعد في أي شيء، إذا كان الموضوع نقل السلاح النووي من بلد إلى آخر. إذا كان يجب أن يزول [السلاح النووي]، فيجب أن يزول في كل مكان".

وأضاف الوزير أن مسألة نزع السلاح النووي تتطلب اتفاقات واسعة وليس حصرها في دول معينة، وأشار إلى أنه يؤيد فكرة عالم خال من السلاح النووي.

وتابع: "يجب أن يبقى هدفنا هو عالم خال من السلاح النووي، حتى وإن كان ذلك صعباً أو تطلب الكثير من الوقت".

وجاء هذا التصريح خلال كلمة في مدينة هيروشيما اليابانية، التي زارها في إطار زيارته إلى اليابان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.