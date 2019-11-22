خبير: هناك تعقيدات في مسألة إمكانية توجيه قضايا فساد لنتنياهو

قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، سعيد عكاشة، إن هناك تعقيدات في مسألة إمكانية توجيه قضايا فساد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب القانون الإسرائيلي.

وأوضح عكاشة، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنه من الممكن توجيه قضايا فساد في جميع الأحوال في حالة وجود دلائل قوية وفي حالة توصية المدعي العام الإسرائيلي للحكومة وربما يكون نتنياهو أول من توجه له قضايا فساد ويحول للمحاكمة، لكن إذا وجدت أدلة حقيقية وقوية ضده.

وأشار إلى أنه في السابق كانت هناك شبهات فساد طالت إيهود باراك وأريل شارون لكن أغلقت التحقيقات قبل أن تصل للمحكمة.

وأضاف "أن المدعي العام الإسرائيلي أحال القضية للمحاكمة، فقد كان هناك شك طيلة الوقت ولكن الأدلة كانت غير قوية وغير كافية ولكن طالما حولت للقضاء إذن فهناك دليل يثبت أن هناك شبهات فساد حقيقية واستغلال نتنياهو لسلطته ونفوذه في قضايا فساد".

ولفت إلى أنه من الصعب وضع احتمالية محاولة الانقلاب على نتنياهو لأن أي مسئول في منصب الاستشارية القضائية للحكومة أو الادعاء العام لن يغامر بمنصبه بأن يعمل على تشويه صورة رئيس الوزراء بدون دليل أو محاكمته فيما بعد خروجه من السلطة.