وزيرة الدفاع الألمانية تدعو للتفاوض بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا

دعت زعيمة حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب – كارينباور، اليوم الجمعة، إلى مواصلة العمل بشأن قضية عودة اللاجئين إلى سوريا.

برلين - سبوتنيك . وقالت كارينباور خلال كلمة ألقتها في المؤتمر السنوي لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي": "بصراحة، ليس كافيا بالنسبة لي أن نردد في لقائتنا إن هذا الأمر فظيع، نحن نرى هذا، ولكن لا يمكننا أن نعطي جوابا. وأريد أن تجري ألمانيا مفاوضات بهذا الشأن، لأنه يجب إجراء هذه المفاوضات، لأننا نتكلم عن الناس والأطفال الذين يستحقون تضامننا ومساعدتنا".

وأشارت كارينباور إلى أنه ومع ذلك، لا توجد اليوم، إجابة على سؤال حول كيفية تطور الوضع في سوريا، قائلاً بهذا الصدد "كيف يمكننا العمل لضمان أن هؤلاء الأشخاص الذين فروا من هذه المناطق... يمكنهم العودة إليها"، موضحة ً أن ذلك يمكن أن يكون مهمة للمجتمع الدولي بصفة عامة ولأوروبا بصفة خاصة.

كما ووصفت كارينباور مرة أخرى عملية تركيا في سوريا ضد المليشيات الكردية بانها انتهاك للقانون الدولي، والتي انتهت بالاتفاق بين روسيا وتركيا لحل الوضع.

هذا وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب – كارينباور، قد اقترحت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إقامة منطقة آمنة تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي وهى أول مرة تقترح فيها برلين بعثة عسكرية في الشرق الأوسط.

ويذكر في سياق متصل أن المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية بتكتل اليسار في البرلمان "البوندستاغ"، ألكسندر نوي، كان قد صرح يوم الإثنين الماضي، لوكالة "سبوتنيك" أن السياسة الغربية والألمانية أدت بدرجة كبيرة، إلى كارثة في سوريا، وأن تدمير سوريا بهذا الشكل المروع للغاية مرتبط بالدعم الغربي للإرهابيين.