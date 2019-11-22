أجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية تعترض قوارب تقل عشرات المهاجرين

مدريد – سبوتنيك. صرح المكتب الصحفي لأجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية:
يذكر أنه وفقا لمنظمة الهجرة العالمية، فقد بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا في الفترة من يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 ، أكثر من 22 ألف شخص، ولقى 324 شخصا مصرعهم في الطريق.
ولقي تسعة مهاجرين وفقد اثنان نتيجة تحطم قارب قبالة ساحل جزيرة لانزاروت (جزر الكناري ، إسبانيا) يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، وتم إنقاذ أربعة أشخاص. وفي 29 تشرين لأول/أكتوبر، انقلب قارب يحمل على متنه مهاجرين على بعد 607 كم جنوب جزيرة غران كناريا، ولقى أربعة أشخاص مصرعهم ، وأنقذت سفينة تحمل العلم السنغافوري 29 شخصًا.
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