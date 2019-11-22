أجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية تعترض قوارب تقل عشرات المهاجرين

مدريد – سبوتنيك. صرح المكتب الصحفي لأجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية:

"كان على متن القارب الأول 79 شخصا، وعلى متن القارب الثاني - ستة. تم تسليم جميع المهاجرين إلى ميناء أرغينيغين (بلدية موغان)، وتلقى رجلان منهم المساعدة الطبية بسبب الجروح التي أصيبا بها أثناء الرحلة.

يذكر أنه وفقا لمنظمة الهجرة العالمية، فقد بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا في الفترة من يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 ، أكثر من 22 ألف شخص، ولقى 324 شخصا مصرعهم في الطريق.

ولقي تسعة مهاجرين وفقد اثنان نتيجة تحطم قارب قبالة ساحل جزيرة لانزاروت (جزر الكناري ، إسبانيا) يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، وتم إنقاذ أربعة أشخاص. وفي 29 تشرين لأول/أكتوبر، انقلب قارب يحمل على متنه مهاجرين على بعد 607 كم جنوب جزيرة غران كناريا، ولقى أربعة أشخاص مصرعهم ، وأنقذت سفينة تحمل العلم السنغافوري 29 شخصًا.