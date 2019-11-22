تحييد أكثر من 30 مقاتلا أجنبيا خلال عملية للإنتربول في جنوب شرق آسيا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول"، في بيان لها اليوم الجمعة، أن عملية للإنتربول حيدت 36 أجنبيا يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، بالإضافة إلى مجرمين آخرين في جنوب شرق آسيا.

باريس - سبوتنيك . ونقل بيان المنظمة عن الأمين العام للإنتربول جورغن ستوك قوله "عملية سونبيرد، مثال عظيم على كيفية ربط الإنتربول للبلدان من أجل تقويض حركة الإرهابيين والمجرمين الذين يهددون جميع المناطق".

ويشار إلى أن عملية سونبيرد الرابعة جرت في الفترة من 29 تشرين الأول / أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني / نوفمبر في جميع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "الأسيان".

كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون للتعرف على الإرهابيين والمجرمين المشتبه فيهم الذين يعبرون الحدود في المنطقة.

يذكر أن قاعدة البيانات التابعة للإنتربول تحتوي في الوقت الراهن معلومات حول 52.2 ألف مقاتل أجنبي وما يقارب من 750 ألف وثيقة تتعلق بالإرهاب.