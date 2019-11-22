القرم والإمارات والهند تعاون تجاري يحاكي المستقبل

أعلنت نائب رئيس حكومة جمهورية القرم، إيرينا كيفيكو، اليوم الجمعة، أن الجمهورية سترسل في الأشهر القريبة المقبلة عدداً من البعثات التجارية الدولية، بما في ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة والهند.

موسكو - سبوتنيك. نقلت بوابة القرم السياحية عن كيفيكو، قولها "في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يخطط المركز الإقليمي الجنوبي لدعم الصادرات تنظيم بعثة تجارية إلى أبخازيا، وفي كانون الثاني/ يناير (2020) إلى الإمارات العربية المتحدة، وإلى الهند – في شباط/ فبراير المقبل".

ووفقاً لها يولى الآن اهتمام كبير لتطوير التعاون مع الهند.

وقالت نائب رئيس الحكومة بهذا الخصوص "هذا العام، في إطار بعثات تجارية متبادلة، زارنا ممثلون عن 110 شركات مهتمة بالتعاون مع شبه جزيرة القرم، وفي بداية العام المقبل، سيتوجه رجال أعمالنا إلى الهند في زيارة عمل".

يُشار إلى أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، عادتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 آذار/ مارس من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والعودة إلى روسيا.

وأعلنت موسكو مرارا، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.