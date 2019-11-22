أكثر من مليوني شخص حول العالم يموتون سنويا بسبب الأخطاء الطبية

ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أن أعداد القتلى نتيجة الأخطاء الطبية أكثر من ضحايا الحروب والنزاعات في العالم.

التقرير الذي نشرته المنظمة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أشار إلى أنه كل 40 ثانية يضع شخص حدا لحياته في العالم، ويتجاوز مجمل المنتحرين في العام الواحد 800 ألف شخص.

5 أشخاص يموتون كل دقيقة بسبب خطأ طبي

المدير العم لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس "في كل دقيقة يموت خمسة أشخاص، بسبب خطأ في المعالجة".

ألمانيا مثال جيد

البيانات الصادمة لم تقتصر على الانتحار، بل تتجاوزها إلى حالة الأخطاء الطبية، فبين التقرير أن هناك خمس أشخاص يموتون في الدقيقة الواحدة نتيجة خطأ طبي أو علاجي، وهو رقم يدعو إلى الاستغراب بعد التطوير الكبير الذي حصل مؤخرا في المجال الطبي حول العالم.

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن ألمانيا من أقل الدول التي تحدث بها الأخطاء الطبية، معتبرة أنها "المثال الجيد" لدول العالم للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

يموت سنويا 2.6 مليون شخص بسبب الأخطاء الطبية

أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن معظم الأخطاء الطبية التي تحدث ترتبط بالتشخيص الخاطئ والوصفات الطبية والأدوية الغير مناسبة، أو عمليات البتر الخاطئة أو توابعها، وجراحات الرأس والمخ والتي يتم إجرائها بالجانب الخطأ من الرأس.

ونوهت المنظمة إلى أن عدد القتلى نتيجة هذه الأخطاء يتجاوز أحيانا 2.6 مليون في العام الواحد، وهو رقم مستغرب جدا.

وبينت المنظمة أن أغلب الأخطاء الطبية التي تحدث سببها هو آلية العمل في المنظمات الطبية والمشافي حول العالم، حيث يفضل الأشخاص إخفاء أخطائهم خوفا من عمليات الانتقام.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الرعاية الصحية الجيدة ستوفر الكثير من المال والجهد، منوهة إلى تجربة بعض المشافي في الولايات المتحدة الأمريكية عندما استطاعت توفير حوالي 25 مليار يورو باتباع تدابير سلامة جيدة، بحسب "دي دبليو".