ترامب يطالب بمحاكمته في مجلس الشيوخ

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور"، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف جيدليك "نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم أدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر". وشيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب والذي يقود التحقيق بخصوص مساءلة ترامب.
وفي ذات السياق، طالب الرئيس دونالد ترامب بمحاكمته، وذلك خلال لقاء أجراه عبر الهاتف صباح اليوم الجمعة، مع برنامج "فوكس أند فريندز"، المذاع على شبكة "فوكس" الأمريكية.
وحاول مقدمو البرنامج الحصول على توضيح من ترامب بشأن مطالبته بالمحاكمة، ولكنه لم يتوقف عن الحديث للإجابة عن استفسارهم.
President Trump just said this on @foxandfriends in a phone interview this morning:— Grant Stern (@grantstern) November 22, 2019
"I want a trial."
The hosts tried to ask him a follow-up question about that, but he didn't stop talking to respond to them. pic.twitter.com/i54B0f2xAW
ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء تحقيقات تصب في صالحه.
وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب، فسيجري مجلس الشيوخ عندئذ محاكمة لتحديد إن كان ينبغي إدانته بالتهم وعزله من منصبه، ولم يبد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ أي تأييد يذكر لعزل ترامب.
ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية بتاريخ 25 يوليو/ تموز، طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني، فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هانتر.
وقارنت بيلوسي تصرفات ترامب بأفعال الرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون، في فضيحة "ووترغيت"، التي أدت لأن يكون الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يستقيل من منصبه في عام 1974.
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