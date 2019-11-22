متحدث باسم القضاء الإيراني: الحرس الثوري احتجز نحو 100 من قادة الاحتجاجات

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 100 ممن وصفهم بـ"رؤوس الشغب".

وعلى هامش تفقده لسجن إيفين والمعتقلين إثر أعمال الشغب الأخيرة، قال غلام حسين إسماعيلي "من خلال إرشادات قائد الثورة ووعي الشعب، وتبرؤ الشعب من مثيري الشغب ومن خلال جهود القوات الأمنية، عاد الهدوء إلى البلاد، وتم إنهاء الاضطرابات الأخيرة"، بحسب وكالة فارس.

وتابع "وفق التقرير الذي وصلنا من حرس الثورة فقد تم إلقاء القبض على قرابة 100 من رؤوس مثيري الشغب وقادة الاضطرابات والعناصر الرئيسية فيها على يد الحرس الثوري".

ولفت إلى أن رئيس السلطة القضائية أوعز بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه الأحداث، والإشراف التام على الملفات، وسيقوم أعضاء هذه اللجنة بتفقد كل المراكز التي حصلت فيها الاعتقالات إثر الأحداث الأخيرة للتأكد من مراعاة حقوق هؤلاء الأشخاص رغم كل الجرائم التي ارتكبوها.

وتابع: تم إجراء عملية غربلة للمعتقلين، وتم الإفراج عن عدد كبير منهم، وتم الكشف عن العناصر المأجورة وأعضاء التنظيمات المناوئة والأشرار ومثيري الشغب، وعدد منهم لديهم سوابق وشاركوا في إعداد السلاح والأدوات التي استخدمت في إضرام الحرائق خلال اعمال الشغب.

واندلعت المظاهرات في إيران مساء الجمعة الماضية بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة لكنه يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وبينما أعلنت طهران عن سقوط خمسة قتلى خلال الاحتجاجات، تخشى منظمات دولية من حصيلة أكبر قد تبلغ "عشرات" القتلى.