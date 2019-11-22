ترامب يناقش مع رئيس وزراء بلغاريا التعاون في مجال الطاقة

صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيبحث خلال اجتماعه مع رئيس وزراء بلغاريا، بويكو بوريسوف، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بواشنطن، التعاون في مجال الطاقة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية إن "لدى بلغاريا إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي بالشراكة مع الولايات المتحدة. نحن متفائلون بشكل خاص بشأن العمل في قطاع الطاقة".

وأوضح المسؤول أن "في بلغاريا إمكانات هائلة للشركات الأمريكية بقدر انخفاض اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية".

وأضاف المسؤول أن "استقلال الطاقة وتنويع مصادر الطاقة - هذا ما نتطلع ان نناقشه مع بلغاريا".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، مهتمة على وجه الخصوص، بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى بلغاريا وبلدان أخرى في المنطقة.