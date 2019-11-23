لافروف يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في اليابان

صرح الوفد الروسي للصحفيين بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقى بنائب وزير الخارجية الأميركي، جون سوليفان المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى موسكو على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بمدينة ناغويا اليابانية.

ناغويا (اليابان) - سبوتنيك. وقال الوفد الروسي، إن "جدول أعمال لافروف يتضمن اجتماعا مع سوليفان على هامش مجلس وزراء خارجية مجموعة العشرين في اليابان".

ويعقد وزراء خارجية "مجموعة العشرين" اجتماعا يستمر يومين في مدينة ناغويا اليابانية، سيناقشون خلاله عددا من القضايا، من بينها حرية التجارة الخارجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسائل مساعدة البلدان الإفريقية.

ومجموعة العشرين عبارة عن منتدى يضم الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وتمثل دول المجموعة 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي.