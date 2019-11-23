مقتل 3 من رجال الأمن في هجوم بقنبلة على مركز للشرطة جنوب غرب كولومبيا

قُتل ثلاثة من رجال الشرطة اليوم السبت في انفجار قنبلة في مركز للشرطة في كولومبيا بعد أن احتشد الآلاف لتجدد الاحتجاجات واندلعا أعمال نهب متقطعة في العاصمة بوغوتا.

وأعلن مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس" إن ثلاثة ضباط قتلوا وجرح سبعة آخرون بعد هجوم على مركز للشرطة في جنوب غرب كولومبيا المضطرب.

وقال مسؤول المدينة خاييم أسبريلا: "كان هجوما على مركز للشرطة به أسطوانات موضوعة على منحدر مما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في الوقت الحالي"، مضيفا أن الهجوم في سانتاندر دي كويليتشو لم يكن له صلة بالاحتجاجات المستمرة ضد الرئيس إيفان دوكي.

#Cacerolazo22N Imágenes que nos llegan desde Bochica Compartir, en Engativá. ¿Cuál es la situación que se registra en su barrio? Cuéntenos 👇 pic.twitter.com/AfPIpkBtc2 — El Espectador (@elespectador) November 23, 2019

وكانت السلطات في كولومبيا قد فرضت حظرا على التجول ليلا في العاصمة بوغوتا، وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في خطاب تلفزيوني مساء الجمعة إن بعض الناس يستغلون الاحتجاجات "لنشر الفوضى".