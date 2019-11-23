الرئيس الباكستاني: العلاقات مع إيران أولوية سياستنا الخارجية

أشاد الرئيس الباكستاني عارف علوي، بدعم طهران المستمر لمواقف بلاده الإقليمية، معتبرا العلاقات مع الجمهورية الإيرانية أولوية رئيسية في سياسة بلاده الخارجية.

وخلال استقباله، أمس الجمعة، للسفير الإيراني في إسلام أباد مهدي هنردوست على أعتاب انتهاء مهمته قال الرئيس علوي، إن تطوير العلاقات مع الجيران خاصة الجمهورية الإيرانية يأتي كأولوية للسياسة الخارجية لإسلام أباد.

ووفقا لوكالة "إرنا"، أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الباكستاني بأن علوي أشاد خلال اللقاء بالدعم الحازم من قبل آية الله الخامنئي للشعب الكشميري.

وأضاف البيان، أن الرئيس الباكستاني أكد أن بلاده وإيران تربطهما علاقات ثنائية وثيقة قائمة على أساس القواسم الدينية والثقافية والشعبية والمصالح المشتركة.

وأكد أن العلاقات الوثيقة مع جميع الدول المجاورة، خاصة الجمهورية الإيرانية، تعد من أولويات سياسة باكستان الخارجية وتقدر دعم إيران لباكستان في مختلف القضايا الإقليمية.

وانتقد الرئيس الباكستاني أوضاع حقوق الانسان في منطقة كشمير الهندية وقال إن باكستان ستستمر في دعم حقوق الإنسان في جميع المجتمعات البشرية، وبناء عليه فقد طرحت في هذا الإطار مبادرة لتأسيس شبكة باللغة الإنجليزية من قبل باكستان وتركيا وماليزيا لتمارس نشاطها في إطار مواجهة ظاهرة التخويف من الإسلام "الإسلاموفوبيا".

بدوره قال السفير الإيراني في باكستان خلال اللقاء إن باكستان وإيران دولتان شقيقتان وإن السلام والاستقرار الإقليميين يشكلان أولوية مهمة لهما.