إيران توجه اتهاما خطيرا إلى السعودية وأمريكا

وأضاف: لا "أحد يعارض الاحتجاجات ولم يتعرض أحد للمحتجين ولكن من الواضح وضوح الشمس أن الأشرار ركبوا موجة الاحتجاجات، وأهدروا حق الشعب وسلبوا أمنه وألحقوا بحقه أضرارا هائلة"، مشيرا إلى أن "مثيري الشغب والفوضى هاجموا مساجد وحوزات علمية وأحرقوا المصاحف ومكتبة تضم 13 ألف كتاب فضلا عن المتاجر والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والبنوك انتقاما من الشعب الصامد دفاعا عن الثورة".
ولفت خطيب صلاة الجمعة، إلى أن "أمريكا هي رأس الشر في هذه الأحداث. للأسف فرنسا وألمانيا واكبتنا كذلك أعمال الشغب".
واندلعت المظاهرات في إيران الأسبوع الماضي بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة لكنه يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة. وبينما أعلنت طهران عن سقوط خمسة قتلى خلال الاحتجاجات، قالت منظمات دولية إن احصيلة الفتلى قد تبلغ العشرات.
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