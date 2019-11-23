تحييد 5 من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية تركية في شمال العراق

القاهرة-سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، صباح اليوم السبت "جرى تحييد 5 من عناصر "بي كا كا" كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية ضد تركيا"، موضحة أن ذلك "بضربات جوية في إقليم الزاب، ومنطقة سينات هفتنين، ضمن عملية المخلب الثالثة".

وأضافت الوزارة "سنواصل عملياتنا بلا هوادة".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

وتؤكد أنقرة مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني، وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، لافتة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية "نبع السلام" العسكرية لإبعاد مسلحي "وحدات حماية الكردية" في المنطقة الحدودية بشمال شرق سوريا.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني وتنظيمات كردية مسلحة أخرى على قائمة الإرهاب، تحاربها داخل البلاد وفي دول الجوار.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.