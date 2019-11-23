أهم ما جاء في اتفاق وزراء خارجية مجموعة ال20

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنه في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في مدينة ناغويا اليابانية، أكدت الدول على الحاجة إلى إعطاء زخم لإصلاح منظمة التجارة العالمية ومكافحة التدابير التقييدية أحادية الجانب في التجارة.

موسكو - سبوتنيك. جاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية عقب القمة، والذي نشر على موقعها الإلكتروني :"خلال الحوار المفتوح والبناء، شدد الكثيرون على الحاجة إلى تعزيز تعددية الأطراف في الشؤون العالمية، وإعطاء الزخم لإصلاح منظمة التجارة العالمية، ومكافحة الحمائية والتدابير التقييدية الانفرادية في التجارة. وتم الإعراب عن الدعم الواسع لتعزيز قاعدة موارد صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في رأس المال والهيئات الإدارية للصندوق".

وأضافت الوزارة: "جرى تبادل جوهري لوجهات النظر حول ثلاثة مواضيع رئيسية في جدول الأعمال العشرين الحالي: تشجيع التجارة الحرة والإدارة العالمية؛ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومساعدة أفريقيا".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الروسي أشار إلى أهمية الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة في تنظيم العمليات بين الدول، وبناءها فقط على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية الدولية المعترف بها عالميا.

هذا وعقد في مدينة ناغويا، اجتماع لوزراء خارجية "مجموعة العشرين" يومي 22 و 23 نوفمبر/تشرين الثاني، لمناقشة قضايا حرية التجارة الخارجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسائل مساعدة البلدان الأفريقية.

ترأس الوفد الروسي سيرغي لافروف، وبذلك تكون اليابان قد أنهت رئاستها لمجموعة العشرين. وستعقد فعاليات "مجموعة العشرين" في عام 2020 في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر عقد قمة مجموعة الـ20"، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل في الرياض.