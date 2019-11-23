الحرس الثوري يعتقل "المتسببين الأصليين" لمخطط الشغب ويتهم دولتين عربيتين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اعتقال قادة الاحتجاجات ومن وصفهم بـ"المتسببين الأصليين" بحالة الشغب في البلاد.

واتهم الحرس الثوري السعودية والإمارات بدعم الاضطرابات الداخلية في بلاده، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، "الحرس الثوري اعتقل المتسببين الأصليين لمخطط الشغب الذي كان معدا للبلاد".

وأضاف "خلف الكواليس كان هناك ثلاثة مخططات لتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإشعال فتنة في البلاد".

وأكد شريف "القوات الأمنية والحرس الثوري استطاعوا ضبط أكثر من 100 مدينة كان المنافقون يسعون إلى إشعالها ضد السلطات"، لافتا "استطاعت مخابرات للحرس الثوري إلقاء القبض على قادة الاحتجاجات خلال فترة قصيرة".

وأضاف شريف "دعمت السعودية وبعض الجماعات الإماراتية والعديد من أجهزة المخابرات الأجنبية وجواسيسها في الداخل الاضطرابات في الداخل، وذلك لخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني في المدن الإيرانية".