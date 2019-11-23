اليابان وكوريا الجنوبية تعقدان قمة في عودة لمحادثات شائكة عن الماضي المؤلم

قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية اليوم السبت إن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا على عقد قمة الشهر المقبل، في عودة لمحادثات شائكة عن الماضي المؤلم في سنوات الحرب والذي تسبب في توتر شديد في العلاقات بينهما.

ولم يبد أي من الجانبين مؤشرات تذكر على تغير في موقفه من القضية التي تعود لوقت استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وأدلى المسؤول الياباني بالتصريحات بعد لقاء جمع وزير خارجية بلاده بنظيرته الكورية الجنوبية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة ناغويا في وسط اليابان.

يذكر أن اللقاء الوزاري لدول مجموعة الـ 20 انعقد في الأمس ويستمر لغاية اليوم في مدينة ناغويا اليابانية.

ومجموعة العشرين عبارة عن منتدى يضم الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وتمثل دول المجموعة 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي.