إيران تعلن عن إنتاج "روبوت" یقوم بتفتيش هياكل السفن

وبحسب جامعة شريف الصناعية الإيرانية فإن هذا الروبوت يقوم بالالتصاق بهيكل السفينة ويقوم بعمليات تصوير وبإمكانه الغوص لعمق 40 مترا وتحمل الضغط المائي.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن المهندس نادر رنجبر، من طلاب الدراسات العليا في جامعة شريف الصناعية، قوله إن فريق مشكل من أساتذة وطلاب الدراسات العليا في كلية الهندسة البحرية التابعة لجامعة شريف الصناعية قام بتصميم وإنتاج نوع خاص من الروبوتات يقوم بعمليات تفتيش هياكل السفن، مبينا أن النموذج الأولى له يتم اختباره.

وأشار رنجبر إلى أنه "يجب أن تتم عمليات تفتيش هيكل السفن بشكل مستمر بناءا على مقررات وقوانين الملاحة البحرية لذا يأتي تصميم وإنتاج هكذا أنواع من الروبوتات لما لها من إمكانيات، ضرورة قصوى لسلامة الملاحة البحرية".

وتابع: عمليات التفتيش والتصوير لهياكل السفن كانت تتم بواسطة الغواصين ولكن بإنتاج هذا الروبوت ستتم تلك العمليات بدقة أكثر وبشكل مستمر ومن ثم تقديم التقارير الفورية.

وأوضح رنجبر بأن شركات أجنبية خاصة تقوم بإنتاج هكذا أنواع من الروبوتات، وأن تقنيتها حصرا لديها ولكن بجهد وتحقيق العلماء الإيرانيين في جامعة شريف تم تصميم وإنتاج هذا النوع من الروبوتات وبإمكانيات تنافس مثيلتها الأجنبية.