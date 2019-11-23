على غرار "هجمات أرامكو"... صحيفة عبرية تبرز رعب إسرائيل من هجوم إيراني مفاجئ

بين الفينة والأخرى، تخرج وسائل الإعلام العبرية للتأكيد بأن هناك مخاوف إسرائيلية حقيقية من احتمالية هجوم إيران المفاجئ على بلادها.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، السبت، تقريرا جاء فيه أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل تخشى من هجوم إيراني مفاجئ، على غرار الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية "هجمات أرامكو"، التي وقعت شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن إيران تمتلك أسلحة حديثة ومتطورة وإيجابية، تمكنت - بحسب الصحيفة - من استهداف منشآت نفطية سعودية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وألحقت أضرار واسعة بتلك المنشآت، في وقت نفت فيه طهران قيامها بهذه الضربات.

ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد تبنت يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

بيد أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.