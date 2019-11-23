"سنجعلهم يندمون"... تهديد "قوي" من الجيش الإيراني إلى "الأعداء"

وأضاف أن "الأعداء يدركون أيضا أن اختراق أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعهدتهم، لكن من المؤكد أن خروجهم لن يكون باستطاعتهم".
وأوضح قائد القوات الجوية الإيرانية، أنه "تم التغلب على أهداف صعبة في هذه المناورات، مضيفا: "حققنا حتى الآن جميع الأهداف المرسومة في هذه المناورات، واستطعنا باقتدار تدمير كل هدف دخل سماء المنطقة، ولم نسمح بعودته".
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.
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