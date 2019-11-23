"سنجعلهم يندمون"... تهديد "قوي" من الجيش الإيراني إلى "الأعداء"

أكد قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أن "القوات المسلحة الإيرانية ستجعل الأعداء يندمون لو حاولوا الاعتداء على سيادة الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أن "الأعداء يدركون أيضا أن اختراق أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعهدتهم، لكن من المؤكد أن خروجهم لن يكون باستطاعتهم".

وعلى هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98"، قال العميد صباحي فرد: "بما أننا تمكنا من تحقيق أهدافنا حتى الآن في هذه المناورات، إذا توهم الأعداء أن بإمكانهم العدوان، فسنجعلهم يندمون في ساحة المعركة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأوضح قائد القوات الجوية الإيرانية، أنه "تم التغلب على أهداف صعبة في هذه المناورات، مضيفا: "حققنا حتى الآن جميع الأهداف المرسومة في هذه المناورات، واستطعنا باقتدار تدمير كل هدف دخل سماء المنطقة، ولم نسمح بعودته".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.