الخارجية الصينية: أمريكا هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم

قال وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي، اليوم السبت إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم.

وأضاف الوزير الصيني خلال اجتماع مع نظيره الهولندي على هامش أشغال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول العشرين في اليابان، أن السياسيين الأمريكيين يشوهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة ويستخدمون أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية، وفق وكالة "رويترز".

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد، مؤكدا عزمه إبرام هذه الصفقة.

وقال ترامب للصحفيين "المفاوضات مع الصين (حول الصفقة التجارية) تجري بشكل جيد"، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لإبرام الصفقة لإنهاء الحرب التجارية.

ونقلت وكالات أنباء أمريكية مؤخرا أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤجل رفع الرسوم عن السلع الصينية، الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ 15 ديسمبر، وأن إبرام الاتفاقية التجارية يمكن أن يؤجل إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، أعرب رئيس الوفد الصيني إلى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هي، عن تفاؤل حذر حول توقيع الجزء الأول من الاتفاقية التجارية.