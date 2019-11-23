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16:01 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب عن آلية عزله: بصراحة أريد المحاكمة

    © REUTERS / Leah Millis
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّه يرحب باحتمالية عقد محاكمة لعزله، منتقدا خصومه "المجانين" و"الفاسدين" الذين يحققون في إساءة محتملة من قطب العقارات الثري لسلطاته الرئاسية.

    وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه بعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة ترامب، استخدم ترامب، الذي يواجه أوقاتا صعبة محطة "فوكس نيوز" المفضلة له، لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي "افي بي اي" وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Tom Brenner
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    وقال ترامب "هؤلاء الأشخاص مرضى"، في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة أظهر مدى الغضب الذي يشعر به الرئيس من التحقيق الرامي لعزله والذي يهدّد فترته الرئاسية.

    وعزّز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن ترامب ربط دعما عسكريا تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين.

    ومع عدم تأثر الجمهوريين على ما يبدو، وصف ترامب الشهادة بأنها "هراء تام" وقال إنه يستمتع بفرصة الدفاع عن نفسه.

    وقال للبرنامج الصباحي فوكس اند فريندز "بصراحة، أريد المحاكمة".

    ولم تختتم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب رسميا دورها في التحقيقات، إذ يعتقد أنها تنتظر قرارا قضائيا الاثنين قد يتيح لأعضائها إجبار كبار مساعدي ترامب على الإدلاء بشهاداتهم.

    لكن الديموقراطيين يبدون عازمين على إجراء تصويت لعزل ترامب في مجلس النواب بحلول نهاية العام الجاري، ما سيؤدي إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بنهاية يناير/ كانون الثاني. إلا أن عزله من منصبه يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ.

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    الكلمات الدلالية:
    عزل ترامب, الكونغرس, ترامب
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