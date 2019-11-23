تسجيل
17:32 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    نتنياهو

    هل انتهى عصر نتنياهو في إسرائيل؟

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    بدأ الكنيست الإسرائيلي البحث عن شخصية لتشكيل حكومة جديدة، بعد اتهام بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال بالفساد، ما يطرح تساؤلات بشأن قرب انتهاء عهد الرجل الملّقب بـ"الملك"، والذي استمر لعقد من الزمن. 

    وفي حالة جديدة على إسرائيل، وللمرة الأولى في تاريخها، تستيقظ إسرائيل، ولها رئيس وزراء وجهت إليه اتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا. وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / AMIR COHEN
    مطالبات باستقالة نتنياهو عقب اتهامه بالاحتيال وتلقي رشوة
    اعتقد البعض أن المدعي العام أفيخاي مندلبليت، الذي كان صديقا لنتنياهو في الماضي سيسقط الاتهامات ضد رئيس حكومة تسيير الأعمال، الذي أمضى أطول فترة في الحكم في البلاد، وهي عشر سنوات.

    فيما وضع مندلبليت حد لتلك التكهنات ليوجه التهمة مباشرة لنتنياهو. 

    وذلك في وقت نفى نتنياهو الاتهامات في خطاب غاضب، معتبرًا أن تلك الاتهامات تأتي على خلفية "خلفية سياسية"، ليصف في هذا الخطاب ما حدث بـ "الانقلاب". 

    وسبق أن أجرت إسرائيل انتخابات للمرة الثانية في عام واحد، وهو حدث لم يحدث أن وقع في البلاد، منذ نشأتها، وبعد تكليف نتنياهو لم يفلح في تشكيل الحكومة، ليلحق به غانتس، في الأمر شرحه، ليوجه الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، الأمر إلى الكنيست، في مهلة لـ21 يوما فقط. 

    وفي حال خروج نتنياهو من سباق رئاسة الوزراء، فإن إسرائيل ستدخل في حالة من التيه السياسي، رغم استعداده لمواصلة القتال لإثبات براءته، ولكنه مجبر على الاستقالة، رغم أن القانون الإسرائيلي لا يلزمه بالاستقالة، وذلك في وقت يجبر القانون نفسه أي وزير على الاستقالة في حال توجيه اتهام إليه.

    ووجهت لنتنياهو تهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال في الملف "4000"، وهو متهم بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني "واللا"، وفي المقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "واللا"، شاؤول إيلوفيتش.

    كما وجهت له تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000"، الذي يتهم فيه بتلقي هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات.

    أما عن التهمة الثالثة لنتنياهو، والتي وجهها له المستشار القضائي الإسرائيلي، هي الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "2000" المعروف بقضية "يديعوت أحرونوت" الذي يشتبه فيه بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية له خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات، مقابل المساعدة على تبني قانون يقلص انتشار نشرة منافسة.

    انظر أيضا:

    مطالبات باستقالة نتنياهو عقب اتهامه بالاحتيال وتلقي رشوة
    تكهنات حول كيفية إخراج إسرائيل من المتاهة التي أدخلها بها نتنياهو
    على خلفية اتهامه بالفساد... ليبرمان يطلب منح نتنياهو فرصة لإثبات براءته
    كيف تؤثر الاتهامات بالفساد على مستقبل نتنياهو السياسي
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, نتنياهو, الكنيست
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك