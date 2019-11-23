بنس: سنتأكد من وصول الشعب الكردي بسوريا للاحتياطي النفطي

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، من عاصمة إقليم كردستان، خلال زيارة لتفقد القوات الأمريكية في العراق، إن بلاده سوف تتأكد من تمكن الشعب الكردي بسوريا من الوصول للاحتياطي النفطي.

القاهرة- سبوتنيك وتابع بنس أن المسؤولين في إقليم كردستان "مسرورون بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالحفاظ على قوات أمريكية في سوريا بالآبار النفطية كي لا تقع بأياد، وتبقى هذه الآبار متوفرة لأكراد سوريا".

وقام نائب الرئيس الأمريكي، اليوم، بزيارة للقوات الأمريكية في العراق ، قبل فترة عطلة عيد الشكر.

وزار بنس قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق حيث تتمركز القوات الأمريكية. ويحتفل الأمريكيون بعيد الشكر، يوم الخميس.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى العراق متفق عليها والتي تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.

وأكد المكتب في بيان أن "مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، قام بزيارة متفق عليها إلى العراق، تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية، في إطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش، ومن المتفق عليه أن يقوم بزيارة أربيل أيضا"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وتابع مكتب رئيس الوزراء العراقي "جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ونائب الرئيس الأمريكي، تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين"، مشيرا إلى أن بنس "نقل تحيات الرئيس الأمريكي ترامب واستمرار التعاون من أجل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين".