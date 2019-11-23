باكستان تستدعي سفير النرويج بسبب مظاهرة معادية للإسلام

أعلنت الحكومة الباكستانية، مساء اليوم السبت، أنها استدعت سفير النرويج لديها للإعراب عن قلقها جراء قيام جماعة متطرفة بحرق نسخة من القرآن بتظاهرة لها مؤخرا.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب صفحة الحكومة الباكستانية على (تويتر): "تم استدعاء سفير النرويج إلى وزارة الخارجية اليوم للإعراب عن القلق العميق من جانب حكومة وشعب باكستان حيال واقعة تدنيس القرآن الكريم في مدينة كريستيانساند النرويجية".

— Govt of Pakistan (@pid_gov) 23 ноября 2019 г.

وتابعت التغريدة:"تم حث السلطات النرويجية على إحالة المسؤولين عن الواقعة للعدالة لمنع تكرارها في المستقبل، كما جرى توجيه السفير الباكستاني في أوسلو لنقل رسالة احتجاج وقلق عميق من جانب باكستان إلى السلطات النرويجية".

أقدم رئيس جماعة "أوقفوا أسلمة النرويج" اليمينية المتطرفة، أرني تومير، على الإساءة للقرآن الكريم بعد منعه من إحراق نسخة منه، ما قابله المئات من المناهضين للعنصرية بوقفة احتجاجية.