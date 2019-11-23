مجلس الشيوخ في بوليفيا يقر إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية

قرر مجلس الشيوخ في بوليفيا، اليوم السبت، تمرير مشروع قانون يقتضي إلغاء فوز الرئيس المستقيل، إيفو موراليس، بانتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

مكسيكو سيتي -سبوتنيك. وذكر المجلس عبر تويتر أن "الجلسة العامة لمجلس الشيوخ البوليفي، وبالإجماع، أقرت السبت مشروع قانون النظام الانتقالي غير العادي لإجراء انتخابات عامة".

وتابع المجلس في التغريدة أن "الانتخابات العامة التي أجريت في 20 أكتوبر 2019 ونتائجها تعتبر لاغية، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة جديدة لانتخاب رئيس، ونائب رئيس، وأعضاء مجلس الشيوخ، ونواب، وممثلين للهيئات البرلمانية فوق الوطنية لفترة التفويض الدستوري للعام 2020".

🔴#Último

El pleno del @SenadoBolivia aprueba por unanimidad, en su estación 'en grande' el Proyecto de Ley "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales".

RA pic.twitter.com/EPaRqvlB86 — Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) 23 ноября 2019 г.

وقدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من رئاسة البلاد بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسط رد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في الشهر الماضي بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية.

كما أعلن نائب الرئيس البوليفي الاستقالة أيضاً، وتبعه رئيس المحكمة العليا للانتخابات في البلاد، بعد مراجعات تؤكد وجود مخالفات في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

هذا وفاز إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في 20 أكتوبر الماضي، لكن المعارضة أعلنت عن انتهاكات جسيمة وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية إثر احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد للمطالبة برحيل موراليس.

وانتقلت السلطة إلى نائب رئيسة مجلس الشيوخ المعارض، جانين أغنيس، لكن هذا لم يحل الازمة إذ تفاقمت الأوضاع بعد معارضة أنصار موراليس نقل السلطة إلى أغنيس والمطالبة باستقالتها.