رئيسة بوليفيا المؤقتة توقع قانونا بشأن إجراء انتخابات عامة في البلاد

أعلنت الرئيسة المؤقتة وزعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، أنها ستوقع اليوم الأحد قانونا بشأن إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وكتبت آنييز على "تويتر": "سأوقع قانونا غدا الساعة 10.00 (اليوم الأحد في تمام 17.00 الساعة بتوقيت موسكو) بشأن نظام انتقالي استثنائي لإجراء انتخابات عامة اعتمدته الجمعية التشريعية (البرلمان)".

Mañana a las 10.00 am promulgaré la “Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales” aprobado por la Asamblea Legislativa.



Quiero agradecer a nuestros parlamentarios por haber entendido y escuchado las demandas del pueblo boliviano. pic.twitter.com/MZuZ1MSQXy — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 24, 2019

وكان مجلس الشيوخ في بوليفيا، قرر يوم السبت، تمرير مشروع قانون يقتضي إلغاء فوز الرئيس المستقيل، إيفو موراليس، بانتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

وقدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من رئاسة البلاد بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسط رد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في الشهر الماضي بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية.

كما أعلن نائب الرئيس البوليفي الاستقالة أيضا، وتبعه رئيس المحكمة العليا للانتخابات في البلاد، بعد مراجعات تؤكد وجود مخالفات في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

هذا وفاز إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في 20 أكتوبر الماضي، لكن المعارضة أعلنت عن انتهاكات جسيمة وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية إثر احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد للمطالبة برحيل موراليس.

وانتقلت السلطة إلى نائب رئيسة مجلس الشيوخ المعارض، جانين أغنيس، لكن هذا لم يحل الازمة إذ تفاقمت الأوضاع بعد معارضة أنصار موراليس نقل السلطة إلى أغنيس والمطالبة باستقالتها.